Sporting SAD informa CMVM de que já recebeu rescisão de Rui Patrício

A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informou esta sexta-feira o mercado de que recebeu a comunicação da resolução do contrato do guarda-redes da equipa de futebol Rui Patrício, alegando justa causa.

Em comunicado divulgado através do site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) , a Sporting SAD informa que recebeu, “por fax e email”, um documento subscrito “pelo jogador Rui Pedro dos Santos Patrício, nos termos do qual este comunica a resolução do seu contrato de trabalho desportivo, com invocação de justa causa”.

Acrescenta que a “comunicação, os seus efeitos e consequências estão a ser objecto de análise”.