Sporting: Reverter rescisões é prioridade da SAD. Jogadores divididos em três grupos

A tentativa de reversão dos processos de rescisão dos nove jogadores do Sporting que alegaram justa causa, em virtude do ataque à Academia de Alcochete entre outros episódios, tem merecido toda a atenção da nova administração da SAD do Sporting.

De acordo com informação de fonte ligada ao processo, foi possível concluir que os nove atletas estão, de momento, agrupados em três categorias: existem jogadores que ainda podem regressar para jogar no Sporting ou para que o passe seja negociado com outros clubes; noutro grupo inserem-se atletas que estão em negociações para deixar o clube mediante o valor da cláusula de rescisão acrescido de indemnização (tendo em conta que os clubes interessados nestes jogadores não vão querer entrar num processo de litígio com o Sporting). No terceiro grupo estão atletas que se recusam a regressar ou a aceitar um processo negocial, sendo que neste caso, a SAD vai manter o propósito de levar estes jogadores para contencioso.

Antes da assembleia geral que ditou a destituição de Bruno de Carvalho, o Sporting Clube Portugal SAD notificou os jogadores que rescindiram unilateralmente com o clube de Alvalade no sentido de pagar o valor da respetiva cláusula de rescisão. Ao todo, a SAD “leonina” exigiu 535 milhões de euros a Rui Patrício, Daniel Podence, William Carvalho, Bruno Fernandes, Gelson Martins, Rodrigo Battaglia, Bas Dost, Ruben Ribeiro e Rafael Leão.