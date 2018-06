Sporting: MP admite possibilidade de Fernando Mendes ter sido mentor e executante das agressões em Alcochete

O ex-líder da Juventude Leonina (‘Juve Leo’), Fernando Mendes, pode ter chefiado o ataque de cerca de 50 encapuzados a jogadores e equipa técnica do Sporting Clube de Portugal na Academia de Alcochete, em maio, segundo uma tese do Ministério Público (MP) noticiada do “Correio da Manhã” desta sexta-feira.

É possível para o MP que Fernando Mendes tenha sido um dos cabecilhas. Ou seja, o ex-líder da Juve Leo terá sido um dos mentores e executantes do ataque à academia do Sporting CP.

Fernando Mendes foi detido na quarta-feira, juntamente com outros três homens ligados à Juve Leo. Tratam-se de Nuno Torres, o homem que conduziu o BMW azul apanhado a entrar em Alcochete após as agressões; de Ba Amadu, conhecido por “Aleluia”; e Joaquim Costa.

Ontem ao Jornal Económico, a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa confirmou a detenção e constituição como arguidos dos quatro novos suspeitos, no âmbito da investigação sobre as agressões a atletas e equipa técnica do Sporting CP. E que foram alvo de buscas três casas de habitação distintas e a sede da Juve Leo, após a emissão de “quatro mandados de busca domiciliária e uma não domiciliária”.

Os quatro foram também ontem à tarde presentes a juiz e esta sexta-feira serão ouvido pelos juiz Instrução Criminal do Barreiro.

De acordo com o “Diário de Notícias” desta sexta-feira, Fernando Mendes, “Aleluia”, Joaquim Costa e Nuno Torres não foram detidos logo após o ataque a Alcochete, visto que as autoridades quiserem deixar avançar a investigação com os quatro em liberdade, para “ligar as peças”.

A operação conjunta da GNR e da PSP, coordenada pela procuradora Cândida Vilar, de acordo com o DN, decidiu dar margem aos arguidos, colocando-os sob escuta. Tudo para perceber como o ataque terá sido organizado e executado a invasão e ataque à Academia de Alcochete.

Os quatro novos arguidos estão acusados de um crime de terrorismo, entre outros.

Atualmente existem 27 suspeitos detidos, sendo que 23 estão em prisão preventiva. Diz o DN, que a investigação urge contra o tempo, uma vez que também há recursos na Relação a correr e, por isso, as autoridades procuram demonstrar muito rapidamente os indícios.