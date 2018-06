Sporting: Mihajlovic chega para ser treinador no primeiro dia da comissão de gestão

O sérvio Sinisa Mihajlovic foi escolhido como o novo treinador do Sporting Clube de Portugal. O técnico, de 49 anos, aterrou em Lisboa na noirte de domingo e tem à sua espera um contrato para três épocas, de acordo com a imprensa desportiva, que refere que o técnico deverá ser apresentado esta segunda-feira, 18 de junho, naquele que é, oficialmente, o priemiro dia de trabalho da comissão de gestão do clube.

O jornal “A Bola” noticia que o sérvio irá auferir um ordenado de dois milhões de euros anuais.

Mihajlovic começou as suas funções como treinador-adjunto de Roberto Mancini em 2006 no Inter de Milão, no mesmo ano emq ue terminou a carreira futebolistica. Orientou depois, já como técnico principal, o Bolonha, o Catania e a Fiorentina, tendo assumido o comando da seleção da Sérvia, entre 2012 e 2013. Regressou novamente a Itália para treinar a Sampdoria, AC Milan e o Torino, clube com o qual terminou o vínculo esta temporada.