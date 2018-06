Sporting: Ferro Rodrigues já votou e acredita que clube ultrapassará “a maior crise de sempre”

O presidente da Assembleia da República e sócio do Sporting, Eduardo Ferro Rodrigues, disse este sábado que já votou na Assembleia Geral do Sporting e que acredita que o clube “vai ultrapassar a sua maior crise de sempre”.

“Já votei e estou convicto de que o Sporting vai ultrapassar a sua maior crise de sempre”, afirmou Ferro Rodrigues, numa declaração enviada à agência Lusa.

Os sócios do Sporting reúnem-se este sábado na primeira Assembleia Geral de destituição da história do clube, na qual decidirão o afastamento ou a continuidade do presidente, Bruno de Carvalho, legitimado há quatro meses por larga maioria.

Os pedidos de demissão de Bruno de Carvalho intensificaram-se após 15 de maio, dia em que houve uma invasão da Academia do Sporting, em Alcochete, com agressões a jogadores e equipa técnica por cerca de 40 adeptos encapuzados – dos quais 27 foram detidos e ficaram em prisão preventiva. Entretanto, na sequência deste acontecimento, os futebolistas Rui Patrício, William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes, Battaglia, Bas Dost, Podence, Ruben Ribeiro e Rafael Leão rescindiram contrato com o Sporting, alegando justa causa. No dia 16 de maio, após as agressões em Alcochete, Ferro Rodrigues condenou essa “situação gravíssima” de violência no treino de futebol do Sporting e apelou a “medidas sérias” da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e do Governo.