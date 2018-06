Sporting: ex-líder da Juventude Leonina Fernando Mendes foi detido

O ex-líder da Juventude Leonoina, claque do Sporting Clube de Portugal, Fernando Mendes, foi detido na noite de quarta-feira, 6 de junho. A detenção resultou de uma operação policial que envolveu 15 elementos da polícia, de acordo com a “TSF”. Mais três pessoas foram detidas na mesma operação.

Nuno Torres, o condutor do veículo que saiu da Academia do Sporting pouco tempo depois das agressões aos jogadores dos ‘leões’ e equipa técnica, será um dos detidos.

A detenção de ambos estará relacionada com as agressões na Academia de Alcochete, pela possibilidade do envolvimento de Fernando Mendes no sucedido.