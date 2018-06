Sporting: em 24 horas Bruno de Carvalho avançou, recuou, deixou de ser presidente, mas diz que é candidato

Em 24 horas tudo mudou no Sporting Clube de Portugal. Bruno de Carvalho foi destituído da presidência do clube no sábado, em assembleia geral, e durante a madrugada, através da sua página de Facebook, anunciou que na segunda-feira entregaria uma carta com a suspensão vitalicia da condição de sócio, que deixaria de acompanhar toda a atividade do clube e que não seria candidato às eleições de 8 de setembro. “A minha carta de suspensão vitalícia de sócio segue segunda feira e nunca mais seguirei sequer os eventos desportivos do clube. Não consigo mais sentir este clube… Não sou mais do Sporting Clube de Portugal porque fui enganado”.

Porém, no domingo à tarde, sempre pelo Facebook, voltava com a palavra atrás, não só garantindo que iria impugnar a assembleia geral, como afirmando que seria candidato nas próximas eleições. “Agora acabou. Querem guerra. Eu compro. Vou impugnar a AG e o presidente da SAD ainda sou eu. Vou a eleições. Vamos ver quem vence. Se são a maioria dos sócios ou os ‘podres’ e os Viscondes. Por muito que me queira afastar, não consigo! Amo-te Sporting e quero continuar a acreditar num Sporting sem viscondes, ou com eles remetidos ao seu lugar, calados!”, escreveu.

Com o anúncio de José Sousa Cintra para presidente da Sporting SAD, Bruno de Carvalho atacou veemente o antigo presidente do clube, via Facebook. “Calma. O homem do tremoço vai ser presidente do quê? da SAD? Chega! Não Sousa Cintra, não és o presidente da SAD, para isso tens de passar por muitos passos”, escreveu. De resto, o presidente destituído assumiu que não iria deixar Sousa Cintra entrar nas instalações do Sporting, esta segunda-feira. Mais tarde, ediataria a mensagem no Facebook, alterando algumas das afirmações que fez.