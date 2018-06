Sporting CP: Rúben Ribeiro é o sétimo jogador a rescindir contrato

Rúben Ribeiro, médio português de 30 anos e que tinha chegado a Alvalade no início deste ano, rescindiu contrato com o Sporting CP, comunicou o clube à CMVM.

O atleta, que vestia a camisola 7 do Sporting CP, torna-se assim no sétimo jogador a rescindir contrato com o clube liderado por Bruno de Carvalho.

Depois de Rui Patrício, Daniel Podence, William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes e Bas Dost, Rúben Ribeiro deixa assim o clube pelo qual tinha assinado um contrato até 2020 em janeiro deste ano, antes de se destacar como um dos jogadores mais influentes do Rio Ave.