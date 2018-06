Sporting CP: “Não se pode enganar todas as pessoas durante todo o tempo”, diz presidente da Comissão de Gestão

As primeiras palavras de Artur Torres Pereira, presidente da Comissão de Gestão que vai gerir o Sporting Clube de Portugal, foram duras para o Conselho Diretivo liderado por Bruno de Carvalho.

O presidente desta Comissão de Gestão realçou que esta equipa quer “dar o nosso desinteressado contributo para inverter este ciclo de acontecimentos deploráveis que os sportinguistas têm presenciado com amargura. Tudo isto culminou na derrocada do futebol profissional e prejudica o Sporting de forma gravíssima”.

“Não se pode enganar todas as pessoas durante todo o tempo”, realçou Artur Torres Pereira.

“Assumimos hoje o exercício das funções de membros da Comissão de Gestão do Sporting como um indeclinável dever de sportinguistas. Fazêmo-lo no estrito âmbito da lei geral e dos estatutos do Sporting, não à sua revelia. Fazemo-lo com humildade, sentido de responsabilidade e determinação. Apenas pretendemos servir o clube do nosso coração, com sentido de responsabilidade porque estão em causa os valores fundamentais do clube, não trocamos princípios por interesses e valores de conveniência. Damos o nosso desinteressado contributo para inverter o ciclo de acontecimentos deploráveis que os sportinguistas têm visto com amargura”, pode ler-se no jornal “Record”

(em atualização)