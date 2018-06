Sporting CP: leia aqui a decisão que proibiu as assembleias gerais e considerou nula a criação de uma comissão transitória

A decisão hoje conhecida determina a suspensão imediata da Assembleia-Geral de 17 junho e 21 de julho, tendo o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa considerado nula a marcação destas duas assembleias. O juiz ordenou a intimação do Sporting CP (como o órgão executivo é o Conselho Diretivo abrange os seus sete membros) e das três pessoas nomeadas para a Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral do Sporting CP: Elsa Tiago Judas, Bernardo Trindade Barros e Yassine Nadir Nobre Madatali.

Segundo o Jornal Económico apurou, a decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa intimou a não realização destas duas assembleias gerais sob pena de incorrer num crime de desobediência qualificada cuja moldura penal prevê uma pena de prisão até dois anos.

Sobre esta intimação, o tribunal determinou a notificação imediata da polícia para providenciar a não realização das assembleias gerais. O tribunal ordenou ainda que as pessoas singulares envolvidas na decisão sejam notificadas na sua morada de residência. Ou seja, se contabilizarmos os membros do Conselho Diretivo e da Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral do Sporting CP serão notificadas dez pessoas.