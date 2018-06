Sporting CP: já há um candidato às eleições e tem Jorge Jesus na comissão de honra

Frederico Varandas, antigo diretor clínico do Sporting CP durante a presidência de Bruno de Carvalho, é o primeiro candidato às eleições do clube que vão ter lugar no próximo dia 8 de setembro.

O primeiro candidato às eleições do clube apresentou hoje oficialmente a candidatura numa unidade hoteleira em Lisboa e prometeu lutar pela união no clube. Jorge Jesus, ex-treinador dos ‘leões’ e atual técnico do Al-Hilal, é o nome mais sonante na comissão de honra da lista apresentada por Frederico Varandas, que conta ainda entre outros, com os nomes de Eduardo Barroso, Daniel Sampaio, a antiga glória do clube, Hilário e os exs-jogadores ‘leoninos’ Daniel Carriço e Islam Slimani.

“A candidatura que encabeço tem como missão prioritária unir o Sporting. Vamos acabar com os sectarismos. No Sporting que proponho liderar, todos contamos e todos participamos. Não é um sonho poético meu, pelo contrário. É a união que sustenta a nossa capacidade de ir a jogo e ganhar em todas as frentes. Serei o presidente que garante a transparência na gestão do clube. A minha equipa integrará somente profissionais de mérito, e que não precisam do Sporting para as suas carreiras”, garantiu Frederico Varandas em declarações citadas na edição online do “Diário de Notícias”.