Sporting CP: Estes são os onze nomes da Comissão de Gestão

Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal, apresentou ao início da noite a composição da Comissão de Gestão do clube de Alvalade, sendo que os nomes de Artur Torres Pereira, ex-vice-presidente de Bruno de Carvalho e Sousa Cintra, antigo presidente do Sporting CP entre 1989 e 1995, são os escolhidos para liderar este órgão.

De acordo com os jornais desportivos online, Artur Torres Pereira, médico de profissão, 67 anos, antigo deputado do PSD, pelos círculos de Viana do Castelo e de Portalegre, vai presidir à Comissão de Gestão que vai gerir o clube. Sousa Cintra será o vice-presidente da mesma Comissão.

Estes são os 11 nome que compõem o Conselho de Gestão do Sporting: