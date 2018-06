Sporting CP: 87,2% dos adeptos defende saída de Bruno de Carvalho

A grande maioria dos adeptos do Sporting Clube de Portugal acredita que Bruno de Carvalho deve abandonar a presidência do clube. A sondagem realizada pela Aximage para o Jornal de Negócios e para o Correio da Manhã indica que 87,2% dos sportinguistas é da opinião que o líder desportivo não deve continuar no clube.

Entre inquiridos de todos os clubes, a percentagem sobe para 87,6%, contra apenas 9,3% favoráveis à continuidade de Bruno de Carvalho na presidência do Sporting e 3,1% sem opinião formada.

Na segmentação por preferência de clube, são os benfiquistas os maiores críticos a Bruno de Carvalho (90,4%), enquanto entre os portistas, há 14,7% que mostra apoio. O Jornal de Negócios sublinha que a sondagem foi realizada entre 9 e 12 de junho, antes das três últimas rescisões de jogadores do clube e da proibição da realização de duas assembleias gerais, decidida pelo Tribunal da Comarca de Lisboa.