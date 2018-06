Sporting confirma revogação do mandato de Bruno de Carvalho

O Sporting Clube de Portugal acaba de informar a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) da revogação do mandato de Bruno de Carvalho como presidente do conselho de administração.

No comunicado, o clube refere que José Sousa Cintra, vice-presidente da comissão de gestão, ficará com as funções de administrador da SAD até ao final do mandato 2014/2108, que termina no próximo sábado, dia 30 de junho.

Bruno de Carvalho foi destituído da presidência do Sporting no último fim de semana, após uma assembleia geral extraordinária, com 71% dos sócios a votarem pela sua saída, contra 29%, que se manifestaram contra a sua destituição.