Sporting comunica rescisão de Daniel Podence à CMVM

O jogador Daniel Podence pediu rescisão de contrato com o Sporting Clube de Portugal, invocando justa causa, segundo um comunicado enviado pela SAD do clube à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD vem (…) informar o mercado que recebeu, na tarde de hoje, por fax e email, documento subscrito pelo jogador Daniel Castelo Podence, nos termos do qual este comunica a resolução do seu contrato de trabalho desportivo, com invocação de justa causa”, anunciou.

“A referida comunicação, os seus efeitos e consequências estão a ser objecto de análise pela Sociedade”, acrescenta o comunicado.