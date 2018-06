Sporting: Cerca de uma centena de sócios discursaram durante a Assembleia Geral

Cerca de uma centena de sócios do Sporting falou este sábado durante a Assembleia Geral (AG) do clube, em que se vota a destituição ou continuidade do presidente, Bruno de Carvalho, e as intervenções terminaram às 18h40.

O primeiro sócio a falar na Altice Arena, em Lisboa, interveio às 15h10, e cada inscrito teve direito a dois minutos para expor a sua opinião, enquanto decorria a votação. As inscrições para intervir fecharam por volta das 17h40 e o último sócio terminou a exposição às 18h40.

As urnas abriram às 14h50 e o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), Jaime Marta Soares, anunciou que o clube vai ter eleições para os órgãos sociais em 8 de setembro.