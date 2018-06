Sporting avisa Wolverhampton que espera pagamento por Rui Patrício

O Sporting aguarda pelo pagamento da transferência de Rui Patrício para o Wolverhampton. O jornal inglês “Mirror” revela que o clube ‘leonino’ terá “avisado” os ingleses, que apesar do guarda-redes ter rescindido o contrato com os ‘leões’ alegando justa causa, o emblema verde e branco considera que tem direito a receber a verba correspondente à transferência.

De resto essa vontade é manifestada no comunicado enviado à Comissão de Mercados e Valores Mobiliários (CMVM), durante esta terça-feira, a propósito da análise feita pelo PWC, auditor da Sporting SAD.

“É expectável que tais rescisões, aliadas às revogações por mútuo acordo com a equipa técnica, determinem uma descida acentuada dos gastos com pessoal; ademais, o Conselho de Administração considera ilícitas as rescisões contratuais apresentadas pelos jogadores, por inexistência de justa causa, pelo que procurará responsabilizar tais jogadores e os Clubes com os quais os mesmos celebrem contrato de trabalho, pelos danos e prejuízos sofridos, tendo a expectativa de ser, em consequência, devidamente ressarcido”.

Transferência iniciada no último dia de maio

No último dia de maio, parecia certo que o guarda-redes do Sporting CP iria sair do clube de forma amigável, ou seja, de forma que o clube que o formou pudesse ser ressarcido. Os principais jornais desportivos davam conta de negociações avançadas entre Sporting e Wolverhampton e mencionavam, inclusivamente, que esta venda poderia travar outros processos de rescisão que se perspectivavam. No entanto, tudo mudou no dia seguinte: Bruno de Carvalho terá pedido mais dinheiro ao clube inglês através do intermediário do Sporting na negociação. Valor acordado inicialmente, de 18 milhões de euros, não foi aceite e o negócio caiu. Consequência imediata: Rui Patrício remeteu a carta ao Sporting CP a invocar rescisão de contrato alegando justa causa.

Segundo a Gestifute, foi o Sporting, através do seu administrador executivo, Guilherme Pinheiro, a pedir “encarecidamente” à empresa que tentasse conseguir uma proposta para a transferência do jogador Rui Patrício, de modo a evitar a rescisão iminente deste.

Mais adianta a Gestifute, que foi o Sporting, com esse pedido de intervenção, a propor, simultaneamente, que se resolvesse o diferendo com a empresa relativo ao jogador Adrien Silva, sem prejuízo do pagamento da contrapartida devida a esta, já anteriormente contratualizada, pela própria transferência do jogador Rui Patrício.

Tal diferendo, segundo a Gestifute, relaciona-se com a intervenção desta na renovação do contrato do jogador Adrien Silva, a qual “teve lugar também a pedido do Sporting, em 2012, numa situação em que o mesmo Sporting corria o risco de o jogador ficar livre, à semelhança, aliás, do que ocorreu na mesma altura quanto ao próprio Rui Patrício”.