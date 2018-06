Sporting: avança processo disciplinar contra Bruno de Carvalho e restante conselho diretivo destituido

A comissão de fiscalização, órgão criado pela mesa da assembleia geral do Sporting Clube Portugal, deverá avançar com os processos disciplinares contra os dirigente destituidos do conselho diretivo Bruno de Carvalho, Carlos Vieira, Rui Caeiro, José Quintela, Luís Gestas, Luís Roque e Alexandre Godinho, esta sexta-feira segundo o jornal desportivo “Record”.

Os sete dirigentes tinham até às 00h00 de quarta-feira para responder às notas de culpa enviadas pelo recém-criado órgão, aquando da decisão de suspensão do exercício de funções do Conselho Diretivo do Sporting, a 13 de junho.

Bruno de Carvalho e restante conselho diretivo destituido não enviaram qualquer resposta à comissão de fiscalização (integrada por Henrique Manuel Baptista da Costa Monteiro, João Luís Correia Duque, António Paulo Santos, Luís Manuel Macedo Pinto de Sousa e Rita Batalha Dias Garcia Pereira) e, por isso, vão enfrentar um processo disciplinar que pode culminar na suspensão dos direitos de sócios, como o impedimento de se candidatarem a órgãos sociais do clube de Alvalade.