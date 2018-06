Sporting: Augusto Inácio vai assumir comando técnico dos ‘leões’ até às eleições

Augusto Inácio, atual diretor-geral de futebol do Sporting Clube de Portugal, vai assumir o comando técnico dos ‘leões’ até às eleições de 8 de setembro, apurou o “Jornal Económico” junto de fonte próxima ao processo.

Decisão da SAD do Sporting, agora liderada por José Sousa Cintra, prende-se com a saída iminente saída de Sinisa Mihajlovic cuja desvinculação deverá efetivar-se nas próximas horas., ao abrigo do período experimentar que o treinador sérvio ainda gozava relativamente ao vínculo que o ligava ao clube.

Assim, Augusto Inácio vai definir em conjunto com a SAD a composição do plantel para a época de 2018/19 – que terá início na próxima segunda-feira – assim como os processos referentes aos jogadores que rescindiram e atletas que deverão chegar ao clube.