Sporting: atacantes de Alcochete planearam agressões através de mensagens

Os indivíduos que atacaram os jogadores de futebol do Sporting Clube de Portugal, em maio, em Alcochete, trocaram mensagens em que combinaram o ataque e planearam agressões, noticiaram esta quarta-feira os jornais “Correio da Manhã” e “Record”.

Nas mensagens trocadas num grupo criado na aplicação de comunicações WhatsApp é combinado o ataque dos alegados membros da claque Juve Leo, que pretendiam invadir a Academia de Alcochete, onde treina a equipa principal de futebol, para dar uma lição aos jogadores e á equipa técnica.

Nas mensagens recuperadas pelas autoridades e que constam do mandado de detenção na posse dos arguidos, são planeadas as agressões dos jogadores, dividindo-se a ação por diferentes membros do grupo.

Nas conversas transcritas, os alvos referenciados são o então treinador, Jorge Jesus, e os jogadores William, Rui Patrício, Acuña, Podence, Mathieu, Bruno César e Ruben Ribeiro.

Sobre Acuña, uma das mensagens refere que “tem de ser apanhado mesmo em casa”. Sobre William, um dos elementos pede que seja agredido “a sério”. “6 meses lesionado… Assim nem vai para lado nenhum para não ter a mania…”, é escrito na mensagem.

É também pedido que os atacantes levem tochas.

Número de presos já vai em 36

O processo relacionado com o ataque aos jogadores do Sporting, em Alcochete, conta já com 36 presos, depois de mais oito pessoas terem sido detidas na segunda-feira, ao final da tarde, numa operação conjunta da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

A operação decorreu no âmbito de uma investigação dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa às agressões que aconteceram a 15 de maio na Academia do Sporting em Alcochete.

No dia 15 de maio, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na Academia do clube por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos, jogadores e ouros elementos do clube.

Na altura, a GNR deteve 23 dos atacantes, que permanecem em prisão preventiva.

No dia 5 de junho, foram detidas pelas autoridades mais quatro pessoas, entre elas o antigo líder da Juventude Leonina Fernando Mendes, que também ficaram em prisão preventiva.

Os arguidos estão indiciados por vários crimes, nomeadamente sequestro, ofensa à integridade física qualificada, introdução em lugar vedado ao público, dano com violência, terrorismo, resistência e coação sobre funcionário.