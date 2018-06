Sporting: ações desvalorizaram quase 15% desde as agressões em Alcochete

Um mês depois das agressões na Academia de Alvalade, as ações da Sporting SAD acumulam uma desvalorização de 14,47% em bolsa, desde essa altura. Os títulos do clube leonino voltaram a cair esta manhã, depois de terem sido anunciadas três novas rescisões de contrato dos jogadores, na quinta-feira, derrapando 17,72%, para 65 cêntimos.

Uma vez que se trata de um título com pouca liquidez, as negociações dos títulos do Sporting são feitas por chamada telefónica duas vezes ao dia, não sendo a negociação feita de forma contínua. As negociações ocorrem duas vez por dia: uma às 10h30 e outra às 15h30. Os dados da Euronext mostram que, até às 10h30 desta sexta-feira, foram trocadas 789 ações.

O clube enfrenta uma forte instabilidade interna, depois de há um mês vários jogadores do Sporting e a equipa técnica foram atacados na Academia de Alcochete por um grupo de cerca de 50 pessoas, que agrediram técnicos e jogadores. A situação veio dar início à retirada de vários patrocinadores e à apresentação dos pedidos de rescisão por justa causa dos jogadores.