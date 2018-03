SPM espera retoma das negociações com Secretaria da Educação sobre descongelamento das carreiras depois da Páscoa

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) acredita que possam ser retomadas negociações com a Secretaria Regional da Educação (SRE) sobre o dossier do descongelamento das carreiras, que vai permitir a recuperação do tempo perdido pelos docentes, depois da Páscoa.

O coordenador regional do SPM, Francisco Oliveira, refere que nesta altura não está marcada nenhuma reunião entre o sindicato e a tutela, mas a expetativa é que existam novos desenvolvimentos sobre o dossier relativo ao descongelamento das carreiras depois da Páscoa.

Francisco Oliveira destaca o compromisso que já foi assumido relativamente à recuperação do tempo perdido pelo pessoal docente da Região Autónoma mas que falta negociar em que moldes é que essa recuperação se vai efetivar.