SPM decide levantamento da greve esta quarta-feira

A direção do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) mostrou-se agradado com a recepção de uma proposta de Decreto Legislativo Regional referente à recuperação do tempo perdido pelos docentes por parte da Secretaria da Educação e que a estrutura sindical vai decidir se levanta ou não a greve, que se iniciou esta terça-feira, esta quarta-feira.

A estrutura sindical diz que a proposta da secretaria regional “embora não corresponda na íntegra” ao modelo defendido pelos sócios do SPM permite que se dê “início ao processo negocial” para a regulamentação da recuperação do tempo de serviço dos períodos de congelamento.

“Por isso, tal como previsto no Pré-aviso de Greve às Avaliações, este sinal positivo dado pela SRE poderá ser vista como uma resposta às exigências dos docentes e, consequentemente, levar ao levantamento da greve iniciada hoje”, afirma o SPM.