S&P Global não prevê que nova lei do crédito com juros negativos tenha impacto nos ratings dos bancos portugueses

A S&P Global emitiu hoje uma nota onde diz que a nova lei que institui a obrigatoriedade de as instituições bancárias refletirem totalmente a descida da taxa Euribor nos contratos de crédito à habitação (DL 208/XIII), não terá impacto nos ratings dos bancos nem na comercialização das Residential Mortgage-Backed Security (RMBS) – são um tipo de obrigações (títulos) de dívida garantida por hipotecas criada a partir de dívida residencial. As RMBS são compostas por um conjunto de empréstimos hipotecários criados por bancos e outras instituições financeiras. Os fluxos de caixa de cada uma das hipotecas combinadas são empacotados por uma entidade com um propósito específico em classes e tranches, que em seguida emitem títulos e podem ser adquiridos pelos investidores.

Como se sabe no passado dia 11 de maio, a Assembleia da República aprovou, com a abstenção do PSD e votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares, o Projeto de Lei n.º 90/XIII/1ª, que impõe às instituições bancárias a obrigação de refletirem plenamente nos contratos de crédito à habitação a descida da Euribor, mesmo que tal resulte numa taxa de juro global (resultante da soma da Euribor com o spread) abaixo de zero, ou seja negativa. Desta forma foi eliminado o limiar mínimo de taxa de juro nos empréstimos que existia e impedia que os juros negativos impactassem nos contratos de crédito. A redação final desse Projeto de Lei foi, entretanto, fixada pela Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa e foi alvo de publicação a 20 de junho, sob a denominação de Decreto da Assembleia n.º 208/XIII, tendo depois sido promulgado pelo Presidente da República.

O efeito dessa decisão significa que a taxa de juro global (spread e indexante) pode ser negativa.