S&P espera que BCE reduza compra de dívida para 40 mil milhões

A S&P espera que o BCE reduza as compras de activos a 40.000 milhões de euros por mês no segundo semestre.

Isto apesar de Mario Draghi ter anunciado uma redução da compra de activos a partir de abril, para os 60 mil milhões de euros mensais (actualmente é de 80 mil milhões).

Na última conferência de imprensa o presidente do BCP disse que o “tapering” não tinha sido discutido.

O regresso das pressões inflacionistas na zona euro, ainda que muito relacionadas com as subidas pontuais do preço do petróleo, não levará o Banco Central Europeu (BCE) a alterar a sua política monetária expansionista. Mas a Standard & Poors diz que o BCE poderá reduzir o volume mensal de compra de activos, na segunda metade do ano, até aos 40 mil milhões por mês, para voltar a baixar esse tecto na primeira metade de 2018, avança o El Economista.

Segundo o site de notícias espanhol a Standard & Poor’s acredita que o BCE começará a retirar estímulos no fim de 2018.

As projecções da S&P dão conta de que apesar das cada vez maiores pressões vindas da Alemanha, o BCE só levará a cabo una redução “muito gradual e prudente” do seu plano de compras de títulos de dívida, “eventualmente até aos 40.000 milhões de euros por mês” na segunda metade de 2017, “com um corte adicional na primeira metade de 2018”.

O BCE tem dito que prevê manter o seu plano de aquisições em vigor até, pelo menos, ao final de 2017.

Assim, a S&P realça o retorno da inflação na zona euro, que em dezembro situou-se em 1,1%, o seu nível mais alto desde 2013, observando que na Alemanha a inflação está em rota ascendente, ao contrário de outros países da zona euro.

“Claro, essas preocupações parecem prematuras”, escrevem os analistas da S&P, embora alertem para um possível aumento da pressão sobre os líderes políticos na Alemanha para rebater a política monetária do BCE.