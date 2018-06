“Sou um fã, é tudo”. Blatter justifica presença nas bancadas do Portugal-Marrocos, apesar da suspensão

O ex-presidente da FIFA Joseph Blatter assistiu ao jogo Portugal-Marrocos, que terminou com vitória lusa, na quarta-feira-feira, 20. Embora o antigo dirigente esteja suspenso de qualquer atividade relacionada com o futebol até 2022, Blatter garantiu ter estado no Estádio Luzhniki apenas na condição de adepto. “Tenho uma acreditação como fã. Sou um fã, é tudo”, citou a “Euronews”.

A presença de Blatter, de 82 anos, não terá sido surpresa para os dirigentes da FIFA, uma vez que o suíço anunciara a sua presença na Rússia, através do seu porta-voz Thomas Renggli, garantindo ter sido convidado pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. E foi Putin quem informou a FIFA da presença de Blatter.

Além do jogo de Portugal, da segunda jornada do grupo B, o suíço vai ainda ver o jogo entre a Costa Rica e o Brasil, do grupo E, esta sexta-feira, pelas 13h, em São Petersburgo.

Suspeitas de corrupção Joseph Blatter está impedido de contactar qualquer dirigente ligado ao futebol e suspenso, desde fevereiro de 2016, de todas as atividades relacionadas com a modalidade. A suspensão partiu do tribunal da FIFA devido a casos de corrupção desportiva, logo após ter sido forçado a abdicar da presidência daquele organismo internacional, atualmente presidido por Gianni Infantino.

Blatter não se cruzou com Infantino, pelas restrições impostas pela FIFA. Em entrevista ao “Chanel 4 News“, aquele que foi o dirigente máximo do futebol entre 1998 e 2015 afirmou que a sua presença não causa qualquer embaraço à FIFA. “A FIFA deveria demonstrar algum respeito por um convite oficial [do Estado russo]”, afirmou. Um convite que disse ter sido também feito a Michel Platini, antigo presidente da UEFA.

Ainda sobre a FIFA, Blatter disse esperar que a justiça o ilibe dos crimes que foi acusado. “Não há razão para termos sido suspensos [aludindo a Michel Platini], porque nós não fomos suspensos por má conduta ou ética, mas por causa de má gestão,” afirmou.

Blatter e Putin, juntos

Como o convite partiu do presidente russo, Blatter encontrou-se com Vladimir Putin: “Tivemos pequenas conversas”. “Falamos sobre futebol e o bom início da competição, o bom começo da equipa russa”.

De acordo com a Associated Press, o suíço está instalado num hotel de cinco estrelas, no centro de Moscovo.

Até ao momento a FIFA não teceu quaquer consideração sobre a presença de Blatter no Mundial da Rússia.