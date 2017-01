Soros: Trump “é um aspirante a ditador” e “vai cair”

George Soros, célebre investidor norte-americano, afirmou esta quinta-feira, numa sessão do Fórum Económico Mundial em Davos, que Donald Trump e Theresa May não se manterão muito tempo em funções.

Na véspera da tomada de posse do magnata republicano, Soros caracterizou o novo inquilino da Casa como “aspirante a ditador”, que não esperava vencer as eleições. “Ficou surpreendido”, disse, citado pelo jornal britânico The Guardian.

Segundo Soros, um dos financiadores da campanha de Hillary Clinton, as sucessivas contradições no discurso de Donald Trump vão fazer com que a administração se desmorone. Até lá, o bilionário antecipa que os mercados financeiros não tenham a vida fácil devido à incerteza gerada por Donald Trump e a administração por si escolhida.