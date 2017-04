Sonhando satisfeita com adesão ao roadshow pelas agências de viagens da Madeira

A bordo estiveram igualmente a embaixadora de Cuba em Portugal, Johana Tablada, e representantes de todas as redes hoteleiras propostas nos programas dos operadores para Cuba este ano.

O diretor-geral da Sonhando disse que o evento no navio da MSC Cruises foi um um grande sucesso. Agora espera que hajam vendas para Cuba porque reconheceu que as pessoas estavam bastante entusiasmadas.

Ao Presstur, José Manuel Antunes confidenciou que contaram com cerca de 100 participações, o que, em seu entender, é fantástico. Além disso, referiu que os agentes de viagens da Madeira estiveram em força no roadshow, evidenciando uma participação muito ativa.

Por ter sido o primeiro dos roadshows que estão programados para todo o país, os agentes de viagens madeirenses acabaram por ser os primeiros a receber a brochura completa da Sonhando para Cuba, com 40 páginas, com propostas a partir de 1 de maio.

Atente-se que o roadshow deste ano tem a particularidade de contar com um novo parceiro, a MSC Cruzeiros. Por isso mesmo foi a bordo do MSC Magnifica.

Esta ação não deixa de ser curiosa na medida em que se realizou a bordo de um navio de uma companhia que, de certa forma, para não perder a oportunidade de um novo mercado emergente em Cuba, desviou um navio que deveria fazer cruzeiros com escalas na Madeira, mas que acabou por ser deslocada para a ilha de Fidel.

José Manuel Antunes, diretor geral do operador turístico Sonhando, ao falar este ano aos jornalistas na Bolsa de Turismo de Lisboa, disse, a propósito da iniciativa, que se tratava da primeira presença na Madeira com o roadshow e logo de uma forma glamourosa. Na altura disse esperar que fosse um sucesso. E, na realidade, acabou por ser, para já no número de presenças.

A bordo do navio que vai dar a volta ao mundo em 2019, os agentes de viagens participantes tiveram oportunidade de conversar com representantes das redes hoteleiras Meliá, Iberostar, Memories, Gaviota, Pestana e Accor, bem como do Ministério cubano do Turismo (Mintur).

A Sonhando e a MSC Cruzeiros lançaram este ano programas em que juntam os voos charter do operador entre Lisboa e Vardero e os cruzeiros da MSC com embarque e desembarque em Havana.

Em relação às demais ações do roadshow de Cuba, depois da Madeira, seguiu para Coimbra no dia três, para o Porto no dia quatro e termina no dia seis em Lisboa.