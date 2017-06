Sondagem: PS continua a crescer e PSD estabiliza

O Partido Socialista (PS) conquistou 40% das intenções de voto no barómetro da Eurosondagem para o Expresso e a SIC, avança o Jornal de Negócios. O PSD mantém os valores da última sondagem, totalizando 29% das intenções de voto. Verifica-se assim um aumento das intenções de voto para o partido de António Costa, enquanto o de Passos Coelho se mantém dentro dos mesmos valores, com 11% de distância dos socialistas, não conseguindo recuperar da queda registada na última sondagem.

A subir nas intenções de voto está apenas o Partido Socialista e o PAN, que viu as intenções de voto cerscer para 1,7%, enquanto os restantes partidos caíram, de acordo com a sondagem. Ainda assim, e apesar de recuar 0,4 pontos, o Bloco de Esquerda mantém-se como o terceiro partido com mais votos potenciais, totalizando 8,6% das intenções de voto. Com 7,5% das intenções de voto surge o CDU, com 6,4%.

Em relação à popularidade lideres políticos, Marcelo Rebelo de Sousa lidera com 60,6 pontos, seguido de António Costa, que também regista uma boa imagem junto dos portugueses, com 34,8 pontos. Pedro Passos Coelho viu a sua popularidade a melhor em 0,7 pontos nesta última sondagem, tal como Jerónimo de Sousa, que melhorou 1,4 pontos.