A sondagem “mistério” no Funchal que ninguém encomendou…

Salvo o PS madeirense – que não se pronunciou sobre o assunto – os demais partidos com representação autárquica no executivo do Funchal, PSD e CDS, aguardam resposta aos esclarecimentos solicitados ao edil funchalense, Paulo Cafofo sobre o assunto.

Uma fonte do CDS confirmou ao Económico Madeira que o partido aguarda os esclarecimentos solicitados por escrito, desejando que Paulo Cafofo cumpra os requisitos regulamentares neste domínio, já que o pedido de informação foi apresentado no quadro da Assembleia Municipal do Funchal.

O PSD confirmou ao Económico Madeira que mantem o pedido de esclarecimento apresentado em devido tempo, também o âmbito da Assembleia Municipal, embora reconheça que Paulo Cafofo já negou ter conhecimento de alguma sondagem.