Sonae valoriza 5% e o PSI 20 fecha em terreno positivo

A Bolsa de Lisboa avançou esta quinta-feira 0,38% para 5.440,8 pontos, em linha com a tendência de ganhos na Europa. O índice de referência nacional fechou com quase todas as cotadas no verde, mas o destaque esteve na Sonae.

O dia do mercado bolsista português ficou marcado pela apresentação de resultados da retalhista. Os lucros aumentaram para 166 milhões de euros em 2017, anunciou um investimento de 105 milhões de euros em inovação e as ações ganharam 5,52% para 1,187 euros. “Os investidores animaram-se pelos resultados publicados pela holding“, explicam os analistas do BPI.

“As receitas aumentaram 7% face a 2016, com a empresa a beneficiar do crescimento de vendas nas divisões de retalho alimentar e retalho especializado. O EBITDA aumentou 10,20% para os 123 milhões de euros (vs 116 milhões de euros esperados), reflexo de uma melhor contribuição das áreas de retalho alimentar e não alimentar”, referem, acrescentando que “a redução da dívida líquida da Sonae foi melhor do que esperado”, mas que “o destaque destes resultados vai para a possibilidade levantada de colocar em bolsa a divisão de retalho do grupo, mantendo a maioria accionista”.