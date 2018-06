Sonae usa estagiários a 150 euros/mês para substituir trabalhadores, acusa sindicato

O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) denuncia a existência de falsos estágios no armazém de Telheiras do grupo Sonae. Segundo o CESP, empresa recorre a formandos do o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) para suprir necessidades permanentes.

“Jovens estagiários estão a ser utilizados para substituir trabalhadores em postos de trabalho permanentes no armazém da Sonae, em Telheiras. Tudo isto está a ser feito ao abrigo de um programa entre a Sonae o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), através de cursos para Técnico de Logística com equivalência ao nível secundário”, revela o CESP em comunicado, publicado no seu site.

Segundo este sindicato, a cada estagiário oferece, a empresa oferece por um mês de trabalho efectivo 150 euros mais o valor do passe. “Um grupo como a Sonae, que fala tanto em responsabilidade social, quando pretende estágios assim, está a aproveitar mão-de-obra barata. Deveriam estar a ser promovidos contratos de trabalho permanentes”, realça em comunicado.