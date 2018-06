Sonae Sierra investe 26 milhões nas renovações do CascaiShopping e do Centro Vasco da Gama

A Sonae Sierra acaba de concluir as renovações dos centros comerciais CascaiShopping e Centro Vasco da Gama, em Lisboa, como resultado de um investimento total de 26 milhões de euros, avança em comunicado a empresa do grupo Sonae.

A renovação do CascaiShopping, que resultou num investimento de 14 milhões, “surgiu da necessidade de realizar uma intervenção profunda que permitisse dar ao centro uma imagem mais contemporânea, em linha com o estilo de vida dos visitantes da sua zona de influência (Cascais, Estoril e Sintra), ao mesmo tempo que preservou a sua identidade original ligada à moda e ao glamour”, diz a empresa liderada por Fernando Guedes de Oliveira.

Inaugurado a 15 de maio de 1991, o CascaiShopping foi o primeiro grande shopping regional. Ao longo dos anos foi passando por várias fases de expansão.

Já a renovação do Centro Vasco da Gama, que envolveu um investimento de 12 milhões, teve por objetivo “elevar a qualidade da experiência de visita ao Centro Comercial e acrescentar valor à extensa variedade e qualidade da oferta comercial, de lazer e serviços já existente, de acordo com as últimas tendências do setor”, diz a nota.

O Centro Comercial Vasco da Gama, situa-se na Expo – Parque das Nações e foi inaugurado a 21 de abril de 1999.

Fernando Guedes de Oliveira, CEO da Sonae Sierra, destaca no comunicado que “O investimento em projetos de renovação nos centros comerciais é uma prova da aposta que fazemos na valorização crescente do nosso portefólio. Com estes projetos, queremos ir ao encontro das tendências mais atuais, de forma a manter os centros atrativos, diferenciadores e modernos para os visitantes e para os lojistas, elevando a qualidade dos ativos e a experiência de visita”.