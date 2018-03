Sonae prepara área do retalho para entrar no mercado de capitais

O grupo Sonae vai avançar com a cotação em bolsa das suas operações de retalho, através de um processo que ainda não tem forma ou calendário definidos, anunciaram esta quinta-feira os responsáveis pelo grupo, na sessão de apresentação dos resultados de 2017.

A Sonae pretende cotar “um portefólio de retalho, no qual a Sonae SGPS irá manter a participação maioritária”, referiram Ângelo Paupério e Paulo Azevedo, presidentes executivos da empresa.

O modelo a adotar na colocação em bolsa não será o utilizado anteriormente, no caso, por exemplo, da Sonae Indústria ou da Sonae Capital. “Não há qualquer projeto de ‘spin off’”, acrescentou Paulo Azevedo, que por razões de confidencialidade não quis avançar com mais pormenores.

A estratégia de abertura do capital segue em linha com aquilo que Paulo Azevedo considera ser uma alteração fundamental do posicionamento do grupo em relação ao que tem a ver com o modelo de investimento.

Ao contrário do que sucedeu anteriormente, o grupo está cada vez mais a investir em parceria e em participações minoritárias: “Já não somos aquele grupo que detinha tudo”, disse Paulo Azevedo. Talvez por isso, ou também por isso, o grupo apresenta capitas próprios de 66% no total do capital, quando era de 33% em 2007.

Esta alteração estratégica – que foi sendo implementada paulatinamente – tem a ver nomeadamente com a internacionalização, que continua a ser uma área prioritária para os dois CEO do grupo.

Além das áreas já muito internacionalizadas – como por exemplo a Sonae Sierra – o grupo de base nacional quer investir em segmentos com forte componente tecnológica.

Por áreas, Paulo Azevedo elencou algumas das prioridades que se afiguram essenciais para 2018. Na Sonae MC: reforço da liderança; crescimento da oferta de conveniência – lojas de proximidade e e-commerce; Internacional, saúde e bem-estar. Na Worten: aceleração das vendas no digital, expandir gama de produto e portefólio de serviços. Na Sonae Sports & Fashion: reforço da posição competitiva no mercado ibérico; aceleração do crescimento e melhoria do portefólio. Na Sonae RP deslocalizar para os centros das cidades, que são negócios mais complexos. Na Sonae IM – que já controla 16 empresas diretas mais 8 indiretas na área das tecnológicas, aposta no retalho e telecomunicações; desenvolvimento internacional dos investimentos realizados. Na NOS, ganhos de rentabilidade e transformação operacional e digital. E finalmente na Sonae Sierra, a aceleração da reciclagem de capital; o crescimento nos serviços – alargamento do portefólio dos serviços e das geografias onde estão implantados.

Na apresentação dos resultados do grupo, cujos números haviam sido antecipadamente dados a conhecer, Ângelo Paupério referiu que o número de colaboradores cresceu em 2017 em 1.736 pessoas, o que resultou num número total próximo dos 49 mil.