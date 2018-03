Sonae, Pharol e JM empurram bolsa portuguesa para o ‘vermelho’

A bolsa portuguesa está na sessão desta quinta-feira de manhã, dia 22 de março, a negociar em baixa, mantendo a tendência da abertura do mercado. O principal índice nacional, PSI 20, desce 0,66%, para 5.394,05 pontos, em linha com as praças europeias, que abriram em terreno negativo.

Das 18 cotadas, apenas a Ibersol e a Altri sobem: 0,88 %, para 11,500 euros, e 0,38%, para 5,2400 euros, respetivamente. A maior parte dos títulos da praça lisboeta estão a cair sem expressividade, na ordem dos 0,50 e 0,80%, mas a Sonae (a descer 1,71%, para 1,1480 euros), a Pharol (que desvaloriza 1,68%, para 0,2340 euros) e a Jerónimo Martins (a descer 1,11%, para 14,6500 euros) lideram as perdas. “Há um contágio da subida das taxas de juros anunciada pela Fed e do abrandamento do crescimento económico nos Estados Unidos”, refere Paulo Rosa, analista do Banco Carregosa, ao Jornal Económico.

A Altri avança e continua a ser impactada pelo aumento do preço da pasta de papel. Por outro lado, Navigator recua 0,87%, para 4,7800 euros, depois de ter registado máximos históricos na quarta-feira. O trader do Banco Carregosa afirma também que a Pharol está pressionada pela diluição da sua participação na brasileira Oi e que nem a presença no Stock 600 do BCP, que perde 0,82%, para 0,2775 cêntimos, fez o banco escapar às desvalorizações.