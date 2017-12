Sonae MC recruta para terceira edição do programa de trainees

A Sonae MC iniciou a terceira edição do seu programa de trainees que já permitiu integrar 52 quadros na empresa de retalho.

O Future Leaders @ Retail destina-se a jovens recém-licenciados, pós-graduados ou mestres, com experiência profissional até dois anos e interesse na área de retalho e as caandidaturas estão abertas até 31 de dezembro.

“O que prometemos é um programa de formação rigoroso, que conjuga teoria e prática, mas, sobretudo, um acompanhamento permanente de especialistas, tutores e, claro, dos líderes da nossa empresa”, explicou Isabel Barros, administradora da Sonae MC, em declarações ao Jornal Económico.

Trata-se de um programa de gestão e liderança remunerado, de desenvolvimento acelerado de profissionais de retalho, que pretende identificar e formar o que a Sonae considera serão “os futuros líderes do retalho”.

O objetivo da Sonae MC égerar um pipeline de talento ajustado às suas necessidades presentes e futuras, nas áreas core business da empresa, nomeadamente operações de loja, comercial e logística.

O programa arranca em fevereiro de 2018.

“Vamos para a terceira edição de um programa que já nos permitiu integrar 52 novos talentos e esperamos que este novo programa nos traga candidatos igualmente motivados e com vontade de desempenhar um papel relevante no setor do retalho”, diz Isabel Barros.

O programa tem a duração de nove meses e é composto por formação teórica e prática, em áreas especificas do negócio, sendo complementada por sessões de mentoring e de networking com os líderes da Sonae MC, que, assim, “potenciam aprendizagens, através da partilha de experiências”. A formação culmina com a apresentação de um projeto individual, o Challenge Project, no qual os participantes são desafiados a apresentar soluções para os problemas que encontram no seu dia-a-dia.