Sonae Indústria investe 3 milhões para duplicar capacidade de produção da Movelpartes

A Sonae Indústria investiu três milhões de euros para mais do que duplicar a capacidade de produção da Movelpartes, a unidade de componentes de mobiliário que detém em Vilela, Paredes, anunciou hoje a empresa.

“Na sequência deste investimento, a Movelpartes tem como objetivo reforçar a sua presença no mercado de componentes para a indústria de mobiliário, nomeadamente nos mercados de Portugal, Espanha, França e Reino Unido”, refere a Sonae Indústria em comunicado.

Segundo adianta, a nova linha de orlagem e furação de painéis permitiu à empresa de Paredes aumentar a produção para cerca de 120 mil componentes por semana, além de reduzir os resíduos e diminuir os custos de energia e manutenção.

“A nova linha está equipada com a mais moderna tecnologia, permitindo dar resposta aos mais exigentes padrões de qualidade, aumentando a competitividade da Movelpartes”, sustenta.

Localizada em Vilela, no concelho de Paredes, a Movelpartes iniciou a produção há 25 anos, numa área de produção na ordem dos 12 mil metros quadrados, e opera no setor da indústria de mobiliário, nomeadamente através do fabrico de componentes para todo o tipo de mobiliário.