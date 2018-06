Sonae IM reforça posição de cibersegurança na Ibéria com fusão entre a S21Sec e a Nextel

A Sonae Investment Management (Sonae IM) acaba de anunciar que chegou a acordo para juntar as operações da Nextel e da S21Sec, “com o objetivo de reforçar a posição da sua unidade de cibersergurança na Ibéria e América Latina, bem como para dar um passo decisivo na criação de um líder europeu de cibersegurança”, revela em comuincado o grupo nacional.

A S21Sec “é uma empresa líder e pioneira em cibersegurança a nível Ibérico, com uma forte presença na América Latina, que conta com uma oferta holística e inovadora de serviços geridos e serviços profissionais, suportados nas suas plataformas proprietárias. A Nextel é uma empresa espanhola com 30 anos de experiência e considerada uma referência em serviços de auditoria e consultoria bem como de integração das mais exigentes soluções de cibersegurança”.

Com a conclusão desta operação, a empresa combinada contará com cerca de 400 profissionais, altamente especializados em cibersegurança, e com uma base de clientes que inclui a maioria das grandes empresas Ibéricas. “A escala acrescida reforçará ainda a capacidade de continuar a inovar e de prestar serviços avançados, na resposta à crescente complexidade do cibercrime”.