Sonae IM recebe 57,8 milhões do Fundo FCR Armilar Venture Partners II

A Sonaecom, SGPS, informou o mercado a que a sua subsidiária Sonae Investment Management – Software and Technology (Sonae IM), na qualidade de Participante do Fundo FCR Armilar Venture Partners II, irá receber – “no próximo (ou por volta do) dia 15 de junho de 2018” – a quantia ilíquida de 57,8 milhões de euros (57.821.078,94 euros) a título de distribuição de capital pelo Fundo.

A notícia foi comunicada à CMVM.

A Sonae IM é a empresa do grupo Sonaecom focada no investimento em empresas de base

tecnológica nas áreas de cibersegurança, telecomunicações e de retalho, possuindo uma

estratégia de gestão ativa do seu portefólio, com o objetivo de consolidar a sua posição de

investidor de referência a nível internacional.