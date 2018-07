Sonae IM investe na tecnológica Case on IT

A Sonae Investment Management anunciou esta terça-feira que participou em exclusivo na ronda de investimento Series B da tecnológica Case on IT, detentora da plataforma de medição de experiência do cliente de telecomunicações MedUX.

“A tecnologia desenvolvida pela Case on IT obtém dados fiáveis sobre as redes de telecomunicações e qualidade de serviço em tempo real, sem a necessidade de monitorizar o cliente final. Os dados recolhidos constituem informação objetiva essencial para medir a experiência digital do cliente”, refere o grupo Sonae em comunicado.

“O foco na monitorização de experiência de cliente final é fundamental para a melhoria do Net Promoter Score na indústria de telecomunicações”, refere Carlos Alberto Silva, membro executivo da Sonae IM, que se junta ao grupo de investidores composto pela consultora tecnológica Nae, o Inveready Technology Investment Group e o Grupo BTS.