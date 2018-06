Sonae Capital vendeu ativo em Troia

A Sonae Capital informou em comunicado enviado à CMVM que, através da sua subsidiária S.I.I. – Soberana Investimentos Imobiliários, celebrou um contrato de promessa de compra e venda nos termos dos quais prometeu alienar a parcela definida no Plano de Pormenor de Troia como UNOP 3, pelo valor global de 20 milhões de euros.

Do lado comprador, ainda segundo o mesmo comunicado, está a sociedade Lagune Troia, detida integralmente pela sociedade de direito francês Lagune. Esta empresa é, segundo o teor do comunicado, “uma sociedade de investimento em ativos imobiliários relacionados com os sectores de lazer e saúde, numa perspetiva de médio-longo prazo”. Atualmente, possui ativos sob gestão de 1.500 milhões de euros, em seis diferentes países Europeus.

O projeto da Lagune Troia para a UNOP 3 “assenta no desenvolvimento de um luxury resort, elevando a qualidade dos projetos a desenvolver na região”.