Sonae Capital efectiva compra da ‘Ventos da Serra’ por 29,1 milhões

A Sonae Capital informou o mercado que, após a obtenção de declaração de não oposição por parte da Autoridade da Concorrência “e cumprimento das demais condições acordadas”, se tornou efectiva a aquisição, pela CapWatt SGPS, da totalidade do capital e direitos de voto da sociedade Ventos da Serra – Produção de Energia, detentora e exploradora de um parque fotovoltaico com potência instalada de 10MW, situado em Ferreira do Alentejo, por um preço global de 29,1 milhões de euros.

O pedido de não oposição da entidade que regula a concorrência tinha dado entrada no dia 8 de maio. Nessa data a Capwatt SGPS, notificou também da aquisição do controlo exclusivo sobre outra sociedade, a Lusobrisa.

A Sonae Capital SGPS, através da CapWatt, SGPS, ampliou o seu portfólio de unidades de cogeração e produção de energia através de fontes renováveis (solar e eólico), sendo detentora e operadora de 12 centrais de cogeração (1 das quais alimentada a Biogás de aterro), 10 centrais fotovoltaicas e 1 parque eólico, todas localizadas em Portugal.