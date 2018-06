Sonae brilha numa sessão afetada pelo discurso do chefe do governo italiano

Pode dizer-se que a sessão prometia ser animada, com os índices europeus no verde, mas o discurso do primeiro-ministro italiano travou os ímpetos dos investidores.

O BCP subiu 0,22% para 0,2678 euros, devido à revisão em alta pelo Deutsche Bank, que recomenda a compra das ações. A casa de investimento atribui um preço-alvo de 0,33 euros às ações do banco e elevou a recomendação para buy, considerando ser uma “boa oportunidade”.

A informação difundida pela MTrader acrescenta que de acordo com a avaliação do Deutsche Bank o BCP parece atrativo relativamente aos seus pares na banca Ibérica, transacionando a um PER de 7,3x os resultados que se estima para 2020 (o que compara com 8,1x da Banca espanhola e as 8,7x do setor na Europa). A avaliação tem também em conta a “redução consistente dos NPEs, e de forma mais célere que o previsto”.