Solar do Aposento é inaugurado esta terça-feira e reproduz tradicional casa madeirense

O Solar do Aposento vai ser inaugurado esta terça-feira, depois do edifício ter sofrido uma intervenção que custou 101 mil euros, e vai reproduzir a tradicional casa madeirense.

A intervenção feita no Solar do Aposento incluiu uma beneficiação a nível da torre e ainda dos vários corpos do edifício. Foram ainda consolidados e recuperados elementos da cobertura, feita “a reparação e substituição de caleiras, rufos, algerozes e tubos de queda” e ainda a “raspagem e reparação de rebocos para aplicação de barramento em cal, incluindo reparação dos vãos, portas e janelas, exteriores e respetivas pinturas”

O edifício é uma construção de meados do século XVIII e foi doado à Região por Maria Freitas com o intuito de dar a conhecer as suas coleções artísticas.