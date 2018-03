Sogrape reforça presença em Espanha

Em linha com a estratégia definida, que assume um claro foco na Ibéria, a Sogrape anunciou esta terça-feira o reforço da sua posição em Espanha com a aquisição de Bodegas Aura à Pernod Ricard Winemakers Spain, avança em comunicado oficial.

Consolidando a sua estratégia de internacionalização, em 2012 a Sogrape anunciava a aquisição da Bodegas LAN, uma empresa vitivinícola de referência que para além da operação principal na famosa região de Rioja, incorpora também a prestigiada marca Santiago Ruiz, nas Rias Baixas, e outros projetos em desenvolvimento recente nas regiões de Rueda e Ribera del Duero.

“A partir do momento em que redefinimos as nossas linhas de orientação estratégica e assumimos que a focalização seria essencial à eficiência e crescimento da Sogrape, o reforço da nossa operação em Espanha foi sempre um objetivo”, comenta Fernando da Cunha Guedes, CEO da Sogrape, citado pelo comunicado. Dito isto, a aquisição de Aura, em Rueda, é um passo natural para complementar o portfólio do Grupo relativamente à origem Espanha, desenvolvendo a posição da LAN naquela que é já hoje uma das principais denominações de origem em Espanha, e líder destacado nos vinhos brancos deste país.