Sogrape aposta em agricultura climaticamente inteligente

Economia de recursos como combustíveis ou água e redução do uso de pesticidas, contribuindo para a adaptação do setor agroalimentar às alterações climáticas e para a redução do aquecimento global são os objetivos do projeto de desenvolvimento sustentável a que a Sogrape – líder nacional do setor dos vinhos, aderiu.

A Sogrape Vinhos “é o único representante português e o único do setor vitivinícola europeu a participar no projeto de pesquisa e inovação climática MED-GOLD, que visa a criação de ferramentas de previsão do clima específicas para o apoio à gestão agrícola da vinha, olival e trigo duro, as principais culturas do Mediterrâneo”, refere o grupo em comunicado.

Numa altura em que o clima se tornou um fator principal de condicionamento da rentabilidade da atividade agrícola, “esta parceria entre climatologistas, programadores, consultores e empresas de vinho, azeite e massas de trigo irá passar pela recolha, avaliação e caracterização de séries históricas sobre observações do clima e do cultivo, que servirão de base para a criação de modelos matemáticos que, identificando relações de causa e efeito, permitirão realizar predições sobre os anos agrícolas futuros e medir a incerteza dessas predições”.