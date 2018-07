Software AG: “Contratar em tecnologia está mais difícil pela procura de recursos. Diria que há pleno emprego”

A unidade portuguesa da multinacional Software AG considera que há “muita oferta de oportunidades e muita procura de recursos” em tecnologia no país. Em entrevista ao Jornal Económico, Manuel Chaves, general manager da empresa, confessa que, muitas vezes, tem de recorrer aos finalistas das universidades em detrimento dos licenciados, tal a corrida aos cérebros nacionais.

“Vamos continuar a contratar. Contratar em tecnologia está cada vez mais difícil. Às vezes tenho de contratar no último ano [de faculdade]. Não posso deixar que cheguem ao fim senão vêm os concorrentes (…). Se não forem para áreas de nicho diria que há pleno emprego”, afirma ao semanário.

O número um da empresa de ADN alemão, presente em Portugal há duas décadas, destaca a qualidade do ensino português, que prepara bons profissionais: “Não é a mão de obra barata que está a fazer com que as empresas venham para cá”, assegura. A competência de adaptação e de análise a diferentes situações sobressaem perante os programadores europeus.

“Programar Java qualquer um programa. É igual em Portugal como na Índia ou no Sudão, seja onde for. A forma como as pessoas interpretam o requisito dos clientes e entregam algo que possa trazer valor é que fazem a diferença entre os países que posicionam na vanguarda da tecnologia ou aqueles que se tornam call centers”, argumenta Manuel Chaves,

No início de 2016, a equipa da Software AG em Portugal passou a fazer parte da Findmore Consulting, que obteve o estatuto de parceiro ‘Premium Selected’ e gerou a criação de uma nova unidade de negócios. “Com a recente crise, alguns países que estavam muito expostos em termos de resultados às flutuações do petróleo, que era o nosso caso porque controlamos Portugal e Angola, a Software AG deixar de ter um escritório de vendas direto e passar a ser representada por um parceiro”, justificou o responsável. Dois anos volvidos, a integração ainda vista como pacífica porque não houve um decréscimo do volume de negócios – pelo contrário – e permitiu à empresa desviar o foco apenas da venda de software.

A empresa de gestão e automação de processos passou a ter a capacidade de entregar projetos de ponta à ponta, participar com o cliente não só na aquisição da solução como na implementação da mesma, uma tarefa para a qual contavam, antigamente, com outros parceiros. O facto de a empresa ter começado a entregar projetos, nomeadamente no Médio Oriente, melhorou o diagnóstico que faz das “dores do clientes”, segundo este engenheiro. Para responder a esta mudança, a Software AG Portugal não precisou de investir a nível tecnológico mas sim de Recursos Humanos (RH): triplicou desde a integração na Findmore Consulting, para cerca de 30 pessoas.

No ano passado, a Software AG teve um crescimento de 60% face a 2016, beneficiando da internacionalização, que representou também 60% do negócio da empresa. Manuel Chaves acredita que se assistirá a novo acréscimo no final do ano corrente, entre os 25 e os 30%, em parte devido à Robotic Process Automation [RPA], as novas forças de trabalho robóticas. A nível global, as receitas anuais recorrentes das operações Digital Business Platform e Internet of Things / Cloud aumentaram 14% só no primeiro trimestre de 2018, para 276,5 milhões de euros.

Questionado sobre novos mercados externos que tem em mente, o diretor geral frisou que, caso fosse forçado a expandir, seria para a Ásia (por exemplo, Singapura): “A abertura comercial da China fez com que todos os países que gravitam à volta ficassem com taxas de crescimento muito interessantes, e são claramente países onde as empresas que tenham RH qualificados, como os portugueses, têm espaço para apostar”.

A empresa também opera lado a lado com Angola. Na sua opinião, o novo presidente angolano veio trazer “uma lufada de ar fresco”: “Noto as pessoas [em Angola] com um espírito mais otimista em relação ao futuro e com a mente mais aberta a descobrir coisas novos. Em termos de maturidade [do mercado tecnológico], ainda não chegou ao que um país europeu tem mas acredito que um dia lá vai chegar”.

