Sócrates sobre Operação Marquês: acusações visam criminalizar período político

O ex-primeiro-ministro José Sócrates disse que as acusações do Ministério Público pretendem criminalizar o período político em que chefiou o Governo e que são mentiras que têm “tudo a ver com direita e com esquerda”.

“Todas as grandes imputações que me fazem pretendem criminalizar uma gestão política, um período político”, afirmou em entrevista à RTP.

Segundo defendeu, o Ministério Público fundamenta “toda a acusação em várias mentiras”, pondo de lado aquilo que não interessa à acusação.