Sócios da Aethel vendem empresa à BP por 146 milhões e reinvestem em Portugal

Aba Shubert e Ricardo Santos Silva (na foto), sócios da Aethel Partners, venderam há dias a participação que detinham na companhia britânica Chargemaster à BP, por 170 milhões de dólares (146 milhões de euros). Agora, admitem reinvestir parte deste encaixe em Portugal, na tecnológica Dorae, que tem Miguel Relvas entre os seus responsáveis.

A Chargemaster é a maior empresa britânica de carregamento de veículos elétricos, tendo desenvolvido soluções eficientes para o carregamento das baterias destes carros. Na passada quinta-feira, a gigante petrolífera BP comprou a Chargemaster no âmbito da sua estratégia de viragem para a mobilidade elétrica. A Chargemaster opera a “Polar”, a principal rede pública de carregamento de veículos elétricos no Reino Unido, que conta com mais de 40 mil utilizadores.

Ao Jornal Económico, Aba Shubert e Ricardo Santos Silva afirmaram que pretendem reinvestir o encaixe da venda da Chargemaster na Dorae, uma empresa de blockchain. Uma parte deverá ser investida em Portugal, uma vez que a Dorae vai instalar no nosso país uma parte da sua operação. Recentemente, o ex-ministro Miguel Relvas foi escolhido para responsável da área de políticas de sustentabilidade da Dorae.

“Estou muito entusiasmada com a Dorae. Estamos a desenvolver programas piloto com novos materiais e vamos reinvestir as mais-valias obtidas com a venda da Chargemaster”, disse Aba Schubert. Por sua vez, o gestor português Ricardo Santos Silva afirmou que a “Dorae está a levar a tecnologia blockchain às indústrias de matérias primas, permitindo que as empresas agro-alimentares, mineiras e outros participantes do mercado tenham acesso às vantagens da revolução blockchain“.

Ricardo Santos Silva adiantou que a “Dorae tenciona expandir a sua equipa de tecnologias em Portugal”.

A Aethel Partners, hedge fund sediado em Londres, tem estado ativa em Portugal nos últimos anos, tendo apresentado uma proposta de 4 mil milhões de euros para comprar o Novo Banco. No entanto, a instituição acabaria por ser vendida ao Lone Star.