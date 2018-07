Société Générale compra negócio de ações e ‘commodities’ do Commerzbank

O banco francês Société Générale informou esta terça-feira que chegou a um acordo com o Commerzbank para adquirir a divisão de mercados acionistas e commodities (EMC) do banco alemão. O valor do negócio não é revelado, embora o Commerzbank tenha informado que as receitas brutas da divisão alcançaram os 381 milhões de euros em 2017.

“Os negócios de Equity Markets do Société Générale e do Commerzbank complementam-se e apresentam um significativo potencial para sinergias. Esta aquisição pode reforçar as nossas atividade de Global Banking e Investor Solutions, em linha com o nosso plano estratégico 2016-2020″, explica o vice-presidente executivo do banco francês, Séverin Cabannes, responsável pelas atividades de Global Banking e Investor Solutions.

Em comunicado, os franceses especificam que o negócio inclui as áreas de produtos de investimento e gestão de ativos do Commerzbank a nivel global. Fora do acordo ficaram os negócios de corretagem de valores mobiliários e de matérias-primas. As atividades na mira deste acordo localizam-se nas cidades de Frankfurt, Londres, Hong Kong, Paris, Luxemburgo e Zurique.